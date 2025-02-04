Мини экскаваторы

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мини экскаваторы

Новое сообщение serega2510 » 04 фев 2025, 05:57

Надо для строительной компании купить две единицы мини экскаваторов, хочу вас спросить. В чём разница между мини-экскаваторами с механическим и гидравлическим приводом? Где вообще они продаются, не знаете?


serega2510
Писатель
 
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group