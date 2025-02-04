Мини экскаваторы
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Мини экскаваторы
Надо для строительной компании купить две единицы мини экскаваторов, хочу вас спросить. В чём разница между мини-экскаваторами с механическим и гидравлическим приводом? Где вообще они продаются, не знаете?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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