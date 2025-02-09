Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу

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Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу

Новое сообщение looksj » 09 фев 2025, 09:51

Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу, важно качество и точность размеров. Кто продаёт проверенный вариант без переплат?


looksj
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Re: Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу

Новое сообщение Laiving » 09 фев 2025, 13:33

я даже не знаю куда с таким вопросом идти, разве что через интернет магазины брать
Laiving
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