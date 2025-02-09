Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу
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Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу
Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу, важно качество и точность размеров. Кто продаёт проверенный вариант без переплат?
- looksj
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 22:47
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Re: Для оборудования нужны прокладки по ГОСТу
я даже не знаю куда с таким вопросом идти, разве что через интернет магазины брать
- Laiving
- Фанат
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- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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