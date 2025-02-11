Крепеж и метизы купить оптом от производителя
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Крепеж и метизы купить оптом от производителя
Ребята, мы вот ранее никогда крепежи не покупали, но сейчас есть в них острая необходимость для нашего промышленного предприятия. Какие преимущества имеет покупка крепежа оптом от производителя? Это выгодно? И может подскажите пожалуйста, где можно оформить оптовый заказ на покупку крепежа?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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