serega2510 » 11 фев 2025, 14:48

Ребята, мы вот ранее никогда крепежи не покупали, но сейчас есть в них острая необходимость для нашего промышленного предприятия. Какие преимущества имеет покупка крепежа оптом от производителя? Это выгодно? И может подскажите пожалуйста, где можно оформить оптовый заказ на покупку крепежа?