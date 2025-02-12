У кого можно заказать обслуживание компьютеров?
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У кого можно заказать обслуживание компьютеров?
Нашей организации надо обслужить компьютеры , к кому обратиться?
- hurteseg
- Фанат
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- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: У кого можно заказать обслуживание компьютеров?
мы через IT - компанию заказывали обслуживание компьютеров
- beml
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: У кого можно заказать обслуживание компьютеров?
В сможете обратиться в эту компанию https://www.basis-it.ru , они оказывают услуги по обслуживанию компьютеров , специалисты компании качественно выполняют работы , мы сами к ним обращались за такой услугой .
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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