У кого можно заказать обслуживание компьютеров?

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У кого можно заказать обслуживание компьютеров?

Новое сообщение hurteseg » 12 фев 2025, 11:14

Нашей организации надо обслужить компьютеры , к кому обратиться?


hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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Re: У кого можно заказать обслуживание компьютеров?

Новое сообщение beml » 12 фев 2025, 14:23

мы через IT - компанию заказывали обслуживание компьютеров
beml
Фанат
 
Сообщения: 126
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Re: У кого можно заказать обслуживание компьютеров?

Новое сообщение gaps » 12 фев 2025, 15:27

В сможете обратиться в эту компанию https://www.basis-it.ru , они оказывают услуги по обслуживанию компьютеров , специалисты компании качественно выполняют работы , мы сами к ним обращались за такой услугой .
gaps
Фанат
 
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