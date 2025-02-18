serega2510 » 18 фев 2025, 02:59

Ребята, мне очень нужен ваш совет и надеюсь, что сможете помочь. Есть ли возможность заказать акустическую гитару с металлическими струнами онлайн? В какой магазин посоветуете обращаться? У вас же есть наверняка такой опыт покупки?