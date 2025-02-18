Акустические гитары с металлическими струнами в Москве

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Акустические гитары с металлическими струнами в Москве

Новое сообщение serega2510 » 18 фев 2025, 02:59

Ребята, мне очень нужен ваш совет и надеюсь, что сможете помочь. Есть ли возможность заказать акустическую гитару с металлическими струнами онлайн? В какой магазин посоветуете обращаться? У вас же есть наверняка такой опыт покупки?


serega2510
Писатель
 
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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