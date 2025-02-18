Акустические гитары с металлическими струнами в Москве
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Акустические гитары с металлическими струнами в Москве
Ребята, мне очень нужен ваш совет и надеюсь, что сможете помочь. Есть ли возможность заказать акустическую гитару с металлическими струнами онлайн? В какой магазин посоветуете обращаться? У вас же есть наверняка такой опыт покупки?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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