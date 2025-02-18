serega2510 » 18 фев 2025, 09:07

Где можно приобрести генераторы и какие гарантии и сервисные центры предоставляются? Мне просто нужен хороший и надежный генератор, а вот как понять, что он качественный - я не понимаю. Помочь сможете пожалуйста?