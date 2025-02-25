Пастеризационно-охладительные установки

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Пастеризационно-охладительные установки

Новое сообщение serega2510 » 25 фев 2025, 03:59

Здравствуйте, помогите нам разобраться и понять, можете простыми словами рассказать. Каковы преимущества использования автоматизированных пастеризационно-охладительных установок перед ручными аналогами? Пастеризационно-охладительные установки в России где можно будет заказать с доставкой?


serega2510
Фанат
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
Вернуться к началу

Re: Пастеризационно-охладительные установки

Новое сообщение vane4ka » 25 фев 2025, 05:08

Наша компания занимается производством кисломолочных продуктов, и вопрос выбора надежного оборудования всегда стоял остро. Когда мы решили обновить технику, выбор пал на пастеризационно-охладительные установки от Оренбургского завода пищевого оборудования. Знаете почему? Просто такие пастеризационно-охладительные установки обладают высокой производительностью, позволяя обрабатывать большие объемы продукта за короткое время. Качество обработки на высоте: температура поддерживается точно, а процесс охлаждения происходит плавно, что обеспечивает сохранность всех полезных веществ. Благодаря этому наши продукты стали ещё вкуснее и полезнее. Отдельно очень хочется поблагодарить команду завода за профессионализм и оперативность. Все вопросы решаются быстро, доставка осуществляется вовремя, а монтаж и пусконаладка прошли без каких-либо проблем. Теперь мы уверены, что наше производство находится в надежных руках.

Изображение

vane4ka
Фанат
 
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group