Пастеризационно-охладительные установки
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Пастеризационно-охладительные установки
Здравствуйте, помогите нам разобраться и понять, можете простыми словами рассказать. Каковы преимущества использования автоматизированных пастеризационно-охладительных установок перед ручными аналогами? Пастеризационно-охладительные установки в России где можно будет заказать с доставкой?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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Re: Пастеризационно-охладительные установки
Наша компания занимается производством кисломолочных продуктов, и вопрос выбора надежного оборудования всегда стоял остро. Когда мы решили обновить технику, выбор пал на пастеризационно-охладительные установки от Оренбургского завода пищевого оборудования. Знаете почему? Просто такие пастеризационно-охладительные установки обладают высокой производительностью, позволяя обрабатывать большие объемы продукта за короткое время. Качество обработки на высоте: температура поддерживается точно, а процесс охлаждения происходит плавно, что обеспечивает сохранность всех полезных веществ. Благодаря этому наши продукты стали ещё вкуснее и полезнее. Отдельно очень хочется поблагодарить команду завода за профессионализм и оперативность. Все вопросы решаются быстро, доставка осуществляется вовремя, а монтаж и пусконаладка прошли без каких-либо проблем. Теперь мы уверены, что наше производство находится в надежных руках.
- vane4ka
- Фанат
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- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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