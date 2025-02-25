serega2510 » 25 фев 2025, 11:52

Опорно-поворотные устройства нам надо заказать, кот только пока не ясно, где именно мы сможем это сделать. Они нужны нам для спецтехники, больших тракторов, где такие найти можно? Какие гарантии и сервисное обслуживание предоставляются производителями шарикоподшипниковых опорно-поворотных устройств?