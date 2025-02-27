Оснащаем конференц-зал, нужна крутая мультимедиа-система.

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Оснащаем конференц-зал, нужна крутая мультимедиа-система.

Новое сообщение Laiving » 27 фев 2025, 00:24

Оснащаем конференц-зал, нужна крутая мультимедиа-система. Какие решения сейчас самые удобные и функциональные?


Laiving
Фанат
 
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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