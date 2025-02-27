serega2510 » 27 фев 2025, 11:55

Добрый день, можете помочь советом, сам я что-то никак не могу определиться. На что обратить внимание при выборе производителя септика, и какие гарантии должны предоставляться на оборудование? Где есть они в наличии и желательно по недорогой цене? Денег у меня не так много просто, на строительство все потратил...