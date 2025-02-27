Септики для дома

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Септики для дома

Новое сообщение serega2510 » 27 фев 2025, 11:55

Добрый день, можете помочь советом, сам я что-то никак не могу определиться. На что обратить внимание при выборе производителя септика, и какие гарантии должны предоставляться на оборудование? Где есть они в наличии и желательно по недорогой цене? Денег у меня не так много просто, на строительство все потратил...


serega2510
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Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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