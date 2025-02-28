Камин стал хуже тянуть, думаю, пора прочистить дымоход...

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Камин стал хуже тянуть, думаю, пора прочистить дымоход...

Новое сообщение bodrovgerman » 28 фев 2025, 23:34

Камин стал хуже тянуть, думаю, пора прочистить дымоход. Кто в Питере занимается трубочистными работами профессионально?


bodrovgerman
Писатель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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