serega2510 » 01 мар 2025, 05:17

Здравствуйте. Ребята, мне для моей строительной компании нужна такая услуга, как откачке воды. К кому обратиться за помощью? У нас на строительной площадке много очень воды, работать нормально не можем. Поможете?