Откачка воды

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Откачка воды

Новое сообщение serega2510 » 01 мар 2025, 05:17

Здравствуйте. Ребята, мне для моей строительной компании нужна такая услуга, как откачке воды. К кому обратиться за помощью? У нас на строительной площадке много очень воды, работать нормально не можем. Поможете?


serega2510
Фанат
 
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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