serega2510 » 03 мар 2025, 10:30

Какие существуют современные технологии производства затворов поворотных дисковых, и как они влияют на их надежность и срок службы? Знаете ответственного производителя? Или может поставщика можете посоветовать которые реализует качественную продукцию?