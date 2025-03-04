Холодильник Ariston плохо морозит. Как быть?

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Холодильник Ariston плохо морозит. Как быть?

Новое сообщение polinalaxt1 » 04 мар 2025, 00:23

Собственно интересует следующий вопрос, где можно узнать в деталях о том, что делать если плохо морозит холодильник Ariston? Заранее спасибо за помощь!


polinalaxt1
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