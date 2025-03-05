Дизельные насосные станции для котлованов
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Дизельные насосные станции для котлованов
Надо заказать оборудование, только опыта у меня вообще никакого нет в этом. может вы знаете, какие типы дизельных двигателей используются в таких станциях? Какие параметры мощности и производительности должны быть у насосной станции для эффективной работы в котловане? Где их заказывать можно?
- serega2510
- Фанат
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- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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