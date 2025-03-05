serega2510 » 05 мар 2025, 14:05

Надо заказать оборудование, только опыта у меня вообще никакого нет в этом. может вы знаете, какие типы дизельных двигателей используются в таких станциях? Какие параметры мощности и производительности должны быть у насосной станции для эффективной работы в котловане? Где их заказывать можно?