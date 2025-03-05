Дизельные насосные станции для котлованов

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Дизельные насосные станции для котлованов

Новое сообщение serega2510 » 05 мар 2025, 14:05

Надо заказать оборудование, только опыта у меня вообще никакого нет в этом. может вы знаете, какие типы дизельных двигателей используются в таких станциях? Какие параметры мощности и производительности должны быть у насосной станции для эффективной работы в котловане? Где их заказывать можно?


serega2510
Фанат
 
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: serega2510 и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group