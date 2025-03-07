В каких магазинах продаются телескопические антенны?

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В каких магазинах продаются телескопические антенны?

Новое сообщение zamlina » 07 мар 2025, 10:01

Мне надо купить телескопическую антенну , в какой магазин обратиться?


zamlina
Писатель
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
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Re: В каких магазинах продаются телескопические антенны?

Новое сообщение gaps » 07 мар 2025, 11:29

Я на рынке купил телескопическую антенну и не дорого
gaps
Фанат
 
Сообщения: 162
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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