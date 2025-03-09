Хочу поставить забор из профнастила
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Хочу поставить забор из профнастила
Хочу поставить забор из профнастила – чтоб крепкий, не ржавел и с установкой без головной боли. Кто делает быстро и без косяков?
- stepanben
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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