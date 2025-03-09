Хочу поставить забор из профнастила

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Хочу поставить забор из профнастила

Новое сообщение stepanben » 09 мар 2025, 00:43

Хочу поставить забор из профнастила – чтоб крепкий, не ржавел и с установкой без головной боли. Кто делает быстро и без косяков?


stepanben
Писатель
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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