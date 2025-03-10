dmitrijaverin085 » 10 мар 2025, 03:14

Что делать, если гидравлический подъёмник вышел из строя во время технического обслуживания? Мы ТО сами проводили и что-то наверное сделали не так. Отремонтировать его сможем, а где потом нам снова можно заказать обслуживание подъемников вышки? Знаете грамотных специалистов?