Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке

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Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке

Новое сообщение Kumar » 11 мар 2025, 12:30

Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке, погонять зомби или что-то крутое. Кто был — напишите, в каком клубе стоит попробовать?


Kumar
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Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке

Новое сообщение Harlitood » 11 мар 2025, 14:07

Есть несколько, но оборудование и цены разные. Если хочется качественного погружения, лучше заранее узнавать, что за техника стоит.
Harlitood
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