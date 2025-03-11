Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке
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Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке
Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке, погонять зомби или что-то крутое. Кто был — напишите, в каком клубе стоит попробовать?
- Kumar
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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Re: Хочу с друзьями сходить в VR клуб в Липецке
Есть несколько, но оборудование и цены разные. Если хочется качественного погружения, лучше заранее узнавать, что за техника стоит.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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