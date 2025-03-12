dmitrijaverin085 » 12 мар 2025, 12:35

Добрый день, хочу себе новый айфон купить, вот только пока не сориентировался где именно его заказать можно. Может вы сможете подсказать? В каких магазинах Москвы можно заказать iPhone с доставкой в день покупки, и сколько времени займет доставка?