Скважина у нас забилась, воды нет! Кто делал ремонт скважины
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Скважина у нас забилась, воды нет! Кто делал ремонт скважины
Скважина у нас забилась, воды нет! Кто делал ремонт скважины, посоветуйте, к кому обратиться, чтоб не тянули месяцами и сделали качественно?
- Kumar
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5