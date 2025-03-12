Скважина у нас забилась, воды нет! Кто делал ремонт скважины

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Скважина у нас забилась, воды нет! Кто делал ремонт скважины

Новое сообщение Kumar » 12 мар 2025, 19:02

Скважина у нас забилась, воды нет! Кто делал ремонт скважины, посоветуйте, к кому обратиться, чтоб не тянули месяцами и сделали качественно?


Kumar
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Зарегистрирован: 19 янв 2024, 23:44
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