где берете станки для металла? Нужно расширять цех, ищу качественное оборудование

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где берете станки для металла? Нужно расширять цех, ищу качественное оборудование

Новое сообщение stepanben » 13 мар 2025, 23:08

где берете станки для металла? Нужно расширять цех, ищу качественное оборудование, чтоб не китайский одноразовый мусор.


stepanben
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Сообщения: 98
Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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