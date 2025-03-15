Гиперсейлер КотоФото
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Гиперсейлер КотоФото
Сначала сомневался, стоит ли делать покупки в интернете, но после первого заказа в КотоФото понял, что зря переживал. Выбрал себе игровой компьютер, долго думал над конфигурацией, и сотрудники магазина https://kotofoto.ru/ терпеливо отвечали на все мои вопросы, подсказывали, какие комплектующие лучше взять. Когда получил товар, оказалось, что всё соответствует заявленным характеристикам, никаких сюрпризов. Особенно понравился процесс сборки ПК — сделали быстро и качественно, да ещё и гарантию дали. За такие деньги это просто находка. Теперь планирую обновить технику в доме, и точно знаю, куда пойду. Ознакомьтесь с каталогом магазина пожалуйста, уверен, что и вы тут сможете найти все, что вам нужно.
- serega2510
- Фанат
-
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18