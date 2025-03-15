Гиперсейлер КотоФото

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Гиперсейлер КотоФото

Новое сообщение serega2510 » 15 мар 2025, 10:32

Сначала сомневался, стоит ли делать покупки в интернете, но после первого заказа в КотоФото понял, что зря переживал. Выбрал себе игровой компьютер, долго думал над конфигурацией, и сотрудники магазина https://kotofoto.ru/ терпеливо отвечали на все мои вопросы, подсказывали, какие комплектующие лучше взять. Когда получил товар, оказалось, что всё соответствует заявленным характеристикам, никаких сюрпризов. Особенно понравился процесс сборки ПК — сделали быстро и качественно, да ещё и гарантию дали. За такие деньги это просто находка. Теперь планирую обновить технику в доме, и точно знаю, куда пойду. Ознакомьтесь с каталогом магазина пожалуйста, уверен, что и вы тут сможете найти все, что вам нужно.

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serega2510
Фанат
 
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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