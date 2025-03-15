Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы

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Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы

Новое сообщение hailrevs » 15 мар 2025, 18:12

Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы. Нам пока не к спеху если что, в апреле заказывать надо будет только.


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Re: Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы

Новое сообщение dudkovew » 15 мар 2025, 18:46

Так время есть пока что смотрю, можем в следующие выходные списаться, постараюсь кое с чем помочь.
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Re: Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы

Новое сообщение sergdobrov » 15 мар 2025, 19:18

Ну мы в общем разный гидравлический инструмент у них заказывали прошлой осенью https://gpagregat.com/ Там посмотри в каталоге гидравлические прессы, я по-моему видел их тоже.
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