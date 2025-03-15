Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы
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Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы
Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы. Нам пока не к спеху если что, в апреле заказывать надо будет только.
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы
Так время есть пока что смотрю, можем в следующие выходные списаться, постараюсь кое с чем помочь.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Re: Помогите найти поставщиков, кто продаёт гидравлические прессы
Ну мы в общем разный гидравлический инструмент у них заказывали прошлой осенью https://gpagregat.com/ Там посмотри в каталоге гидравлические прессы, я по-моему видел их тоже.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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