Ноутбуки с COM портом через кого купить?
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Ноутбуки с COM портом через кого купить?
А можно ли мне сейчас , где ни будь купить ноутбук с COM портом ?
- lirkafe
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 30 авг 2024, 21:51
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Re: Ноутбуки с COM портом через кого купить?
пройдитесь по магазинам бытовой техники , так большой выбор ноутбуков
- gaps
- Фанат
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- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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