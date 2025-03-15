Ноутбуки с COM портом через кого купить?

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Ноутбуки с COM портом через кого купить?

Новое сообщение lirkafe » 15 мар 2025, 19:37

А можно ли мне сейчас , где ни будь купить ноутбук с COM портом ?


lirkafe
Фанат
 
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Re: Ноутбуки с COM портом через кого купить?

Новое сообщение gaps » 15 мар 2025, 20:11

пройдитесь по магазинам бытовой техники , так большой выбор ноутбуков
gaps
Фанат
 
Сообщения: 166
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