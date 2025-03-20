dmitrijaverin085 » 20 мар 2025, 09:29

Ребята, можете мне рассказать, по личному опыту желательно. Какова грузоподъёмность манипулятора и как она изменяется по мере увеличения вылета стрелы? Где можно их заказать и подробнее ознакомиться с характеристиками?