В каком магазине купить садовые ножницы?

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В каком магазине купить садовые ножницы?

Новое сообщение beml » 25 мар 2025, 14:59

Мне надо на дачу купить садовые ножницы , в каких магазинах они продаются?


beml
Фанат
 
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
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Re: В каком магазине купить садовые ножницы?

Новое сообщение hurteseg » 25 мар 2025, 15:36

в хозяйственных магазинах вы сможете купить хорошие садовые ножницы
hurteseg
Фанат
 
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 06:21
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