Миграция ИТ-систем
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Миграция ИТ-систем
Какие стратегии тестирования и проверки качества после миграции ИТ-систем в облако помогут убедиться в стабильности и надёжности работы системы? Кто такие услуги предоставляет?
- dmitrijaverin085
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- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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