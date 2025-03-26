Миграция ИТ-систем

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Миграция ИТ-систем

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 26 мар 2025, 04:50

Какие стратегии тестирования и проверки качества после миграции ИТ-систем в облако помогут убедиться в стабильности и надёжности работы системы? Кто такие услуги предоставляет?


dmitrijaverin085
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Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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