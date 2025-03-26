Открываю кафе, нужно холодильное оборудование
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Открываю кафе, нужно холодильное оборудование
Открываю кафе, нужно холодильное оборудование — надежное и с гарантией. Где можно заказать, чтобы не ломалось через полгода?
- Калугин
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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