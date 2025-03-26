Открываю кафе, нужно холодильное оборудование

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Открываю кафе, нужно холодильное оборудование

Новое сообщение Калугин » 26 мар 2025, 09:22

Открываю кафе, нужно холодильное оборудование — надежное и с гарантией. Где можно заказать, чтобы не ломалось через полгода?


Калугин
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 02 янв 2024, 02:13
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