нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения

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нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения

Новое сообщение Paris » 26 мар 2025, 09:47

Есть камеры, но нужна хорошая программа для удобного просмотра и хранения записей. Кто подскажет, какие софты действительно удобные?


Paris
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Re: нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения

Новое сообщение Harlitood » 26 мар 2025, 22:57

Пробовал бесплатные – одно мучение, постоянные лаги и вылеты. Лучше сразу нормальную программу взять, чтобы не страдать.
Harlitood
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Re: нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения

Новое сообщение Dima » 27 мар 2025, 02:01

Проблемы с видеонаблюдением стали появляться, и решил заменить старое оборудование на что-то более умное. Обратился в https://macroscop.com , их программа для IP-камер реально улучшила ситуацию. Всё на одном экране, можно удалённо следить за камерами, даже когда я не в офисе.
Dima
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