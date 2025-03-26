нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения
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нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения
Есть камеры, но нужна хорошая программа для удобного просмотра и хранения записей. Кто подскажет, какие софты действительно удобные?
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 175
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения
Пробовал бесплатные – одно мучение, постоянные лаги и вылеты. Лучше сразу нормальную программу взять, чтобы не страдать.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: нужна хорошая программа для IP-камер видеонаблюдения
Проблемы с видеонаблюдением стали появляться, и решил заменить старое оборудование на что-то более умное. Обратился в https://macroscop.com , их программа для IP-камер реально улучшила ситуацию. Всё на одном экране, можно удалённо следить за камерами, даже когда я не в офисе.
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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