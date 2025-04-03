Apple watch 9 купить
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Apple watch 9 купить
Если в курсе и знаете ответ на мой вопрос, подскажите мне пожалуйста. Как Apple Watch Series 9 взаимодействуют с iPhone и другими устройствами экосистемы Apple? Сбоев нет и все отлично? Можно без сомнений такие часы купить на подарок? И еще, самое главное, где их посоветуете заказывать?
- dmitrijaverin085
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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