В каком магазине купить постоянный свет для фотостудии ?

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В каком магазине купить постоянный свет для фотостудии ?

Новое сообщение hurteseg » 03 апр 2025, 14:35

Нам в свою фотостудию надо купить постоянный свет , в каком магазине приобрести?


hurteseg
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Re: В каком магазине купить постоянный свет для фотостудии ?

Новое сообщение beml » 03 апр 2025, 16:34

в магазинах бытовой техники видел в продаже постоянный свет , там посмотрите .
beml
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Re: В каком магазине купить постоянный свет для фотостудии ?

Новое сообщение zamlina » 03 апр 2025, 17:58

Если вы решили купить постоянный свет для фотостудии , то Я бы вам посоветовала посетить этот интернет магазин https://falcon-eyes.ru/ , в магазине большой выбор постоянного света от производителей .
zamlina
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