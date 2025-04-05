На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.
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На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.
На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции. Где взять такой анализатор для точных измерений?
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 119
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.
Брал для работы, вещь капризная и недешёвая. Ещё и калибровать надо, не для баловства.
- Kraisler
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 18 янв 2024, 17:52
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Re: На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.
Работаем в сфере экологии, и нам был нужен точный анализатор. Долго выбирали, остановились на https://www.techade.ru . Оборудование современное, точность высокая, поставка без задержек. Теперь исследования проходят быстрее и эффективнее.
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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