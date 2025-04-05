На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.

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На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.

Новое сообщение Karoline » 05 апр 2025, 12:05

На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции. Где взять такой анализатор для точных измерений?


Karoline
Фанат
 
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Re: На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.

Новое сообщение Kraisler » 05 апр 2025, 20:04

Брал для работы, вещь капризная и недешёвая. Ещё и калибровать надо, не для баловства.
Kraisler
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Re: На производстве требуется анализ состава материалов методом рентгеновской флуоресценции.

Новое сообщение Dima » 06 апр 2025, 08:37

Работаем в сфере экологии, и нам был нужен точный анализатор. Долго выбирали, остановились на https://www.techade.ru . Оборудование современное, точность высокая, поставка без задержек. Теперь исследования проходят быстрее и эффективнее.
Dima
Фанат
 
Сообщения: 105
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