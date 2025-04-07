Какой купить анализатор состава тела?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Какой купить анализатор состава тела?
Нам в клинику надо купить анализатор состава тела , какие сейчас лучше всего покупать?
- zamlina
- Фанат
-
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:29
-
Re: Какой купить анализатор состава тела?
лучше всего конечно же покупать анализатор состава тела у производителей и будут качественные
- beml
- Фанат
-
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 10:06
-
Re: Какой купить анализатор состава тела?
Если вы решили купить анализатор состава тела , то Я бы вам порекомендовал обратиться в эту компанию https://vilmed.ru/catalog/analizatory-sostava-tela/ , мы ни так давно в этой компании купили анализатор состава тела и он работает , как часы .
- gaps
- Фанат
-
- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10