Какой купить анализатор состава тела?

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Какой купить анализатор состава тела?

Новое сообщение zamlina » 07 апр 2025, 15:25

Нам в клинику надо купить анализатор состава тела , какие сейчас лучше всего покупать?


zamlina
Фанат
 
Сообщения: 103
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Re: Какой купить анализатор состава тела?

Новое сообщение beml » 07 апр 2025, 16:33

лучше всего конечно же покупать анализатор состава тела у производителей и будут качественные
beml
Фанат
 
Сообщения: 152
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Re: Какой купить анализатор состава тела?

Новое сообщение gaps » 07 апр 2025, 20:15

Если вы решили купить анализатор состава тела , то Я бы вам порекомендовал обратиться в эту компанию https://vilmed.ru/catalog/analizatory-sostava-tela/ , мы ни так давно в этой компании купили анализатор состава тела и он работает , как часы .
gaps
Фанат
 
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 31 авг 2024, 08:15
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