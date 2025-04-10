Как выбрать водонагреватель, чтобы не попасть на подделку?
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Как выбрать водонагреватель, чтобы не попасть на подделку?
Нужно купить водонагреватель для дома, но так много моделей, что не знаю, какой из них будет действительно надёжным и долговечным. Что посоветуете?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 165
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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