Как выбрать водонагреватель, чтобы не попасть на подделку?

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Как выбрать водонагреватель, чтобы не попасть на подделку?

Новое сообщение Osvald » 10 апр 2025, 19:04

Нужно купить водонагреватель для дома, но так много моделей, что не знаю, какой из них будет действительно надёжным и долговечным. Что посоветуете?


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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