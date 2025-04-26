Хочу купить качественную интерактивную панель для школы

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Хочу купить качественную интерактивную панель для школы

Новое сообщение polinalaxt2 » 26 апр 2025, 12:38

Не знаете, где можно было бы купить качественную интерактивную панель для школы? Интересуюсь вопросом уже который день, но пока что его решить так и не смогла. Как мне быть?


polinalaxt2
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Re: Хочу купить качественную интерактивную панель для школы

Новое сообщение tanya1982 » 26 апр 2025, 13:11

Даже не знаю если честно чем вам и помочь в этой ситуации, могу спросить у знакомой, может подскажет что-то дельное, но пока что вам обещать ничего не буду.
tanya1982
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