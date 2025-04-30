Цена на бульдозеры. Где посмотреть?
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Цена на бульдозеры. Где посмотреть?
Где указана цена бульдозера, не подскажите? Нам нужно решить вопрос с покупкой как можно скорее, но там где смотрели - качество техники и стоимость нас не порадовала.
- polinalaxt2
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:22
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Re: Цена на бульдозеры. Где посмотреть?
Никогда не интересовались стоимостью и покупкой бульдозера, так что даже не знаю чем вам помочь в этой ситуации. Давайте спрошу у знакомой, может она подскажет чего.
- tanya1982
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 сен 2018, 15:30
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Re: Цена на бульдозеры. Где посмотреть?
Как по мне, можно не тратить зря время, ведь если вас интересует цена бульдозера www.rbauto.ru/catalog/road-building-machinery/buldozery/, тогда сайт компании Русбизнесавто точно вам подойдет. Здесь как вы видите, в деталях можно узнать о товаре, ознакомиться со стоимостью, фото, характеристиками. Если у вас есть вопросы - смело задавайте их специалистам, которые помогут в кратчайшее время.
- sergey1812
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:39
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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