Цена на бульдозеры. Где посмотреть?

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Цена на бульдозеры. Где посмотреть?

Новое сообщение polinalaxt2 » 30 апр 2025, 23:18

Где указана цена бульдозера, не подскажите? Нам нужно решить вопрос с покупкой как можно скорее, но там где смотрели - качество техники и стоимость нас не порадовала.


polinalaxt2
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Re: Цена на бульдозеры. Где посмотреть?

Новое сообщение tanya1982 » 30 апр 2025, 23:42

Никогда не интересовались стоимостью и покупкой бульдозера, так что даже не знаю чем вам помочь в этой ситуации. Давайте спрошу у знакомой, может она подскажет чего.
tanya1982
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Re: Цена на бульдозеры. Где посмотреть?

Новое сообщение sergey1812 » 01 май 2025, 00:07

Как по мне, можно не тратить зря время, ведь если вас интересует цена бульдозера www.rbauto.ru/catalog/road-building-machinery/buldozery/, тогда сайт компании Русбизнесавто точно вам подойдет. Здесь как вы видите, в деталях можно узнать о товаре, ознакомиться со стоимостью, фото, характеристиками. Если у вас есть вопросы - смело задавайте их специалистам, которые помогут в кратчайшее время.
sergey1812
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