bodrovgerman » 02 май 2025, 00:10

На даче целину поднять решил — руками копать бесполезно. Созрел на мотоблок, чтоб бензиновый, не китайщина. Нашёл надёжную модель на сайте evrotek.spb.ru это интернет-магазин садовой техники ЕВРОТЕК — там всё чётко, и выбор есть, и по характеристикам проконсультировали. Пришёл агрегат вовремя, пашет — как танк по пашне!