Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?

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Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?

Новое сообщение Dertert » 01 май 2025, 17:42

Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый? Я заказал бензиновый — мощный, с навесом и легко заводится.


Dertert
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Re: Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?

Новое сообщение stepanben » 01 май 2025, 22:18

Если руки на месте — норм вещь. Только не бери самый лёгкий — по огороду потом сам ползать будешь, а не мотоблок.
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Re: Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?

Новое сообщение bodrovgerman » 02 май 2025, 00:10

На даче целину поднять решил — руками копать бесполезно. Созрел на мотоблок, чтоб бензиновый, не китайщина. Нашёл надёжную модель на сайте evrotek.spb.ru это интернет-магазин садовой техники ЕВРОТЕК — там всё чётко, и выбор есть, и по характеристикам проконсультировали. Пришёл агрегат вовремя, пашет — как танк по пашне!
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