Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?
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Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?
Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый? Я заказал бензиновый — мощный, с навесом и легко заводится.
- Dertert
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
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Re: Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?
Если руки на месте — норм вещь. Только не бери самый лёгкий — по огороду потом сам ползать будешь, а не мотоблок.
- stepanben
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: Какой мотоблок подойдёт для дачи, чтобы тянул, но не слишком тяжёлый?
На даче целину поднять решил — руками копать бесполезно. Созрел на мотоблок, чтоб бензиновый, не китайщина. Нашёл надёжную модель на сайте evrotek.spb.ru это интернет-магазин садовой техники ЕВРОТЕК — там всё чётко, и выбор есть, и по характеристикам проконсультировали. Пришёл агрегат вовремя, пашет — как танк по пашне!
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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