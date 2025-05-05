Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?

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Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?

Новое сообщение Osvald » 05 май 2025, 00:13

Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?

Не пойму, чинится ли такое вообще или это уже стандартная поломка на выброс.



Osvald
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Re: Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?

Новое сообщение Paris » 05 май 2025, 01:53

Как только потекла или греметь начала — готовься. Мастеров сейчас море, а толку от них как с козла молока. Лучше старого знакомого искать.
Paris
Фанат
 
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