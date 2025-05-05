Не пойму, чинится ли такое вообще или это уже стандартная поломка на выброс.
Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?
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Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?
Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?
- Osvald
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Стиралка не отжимает — может, это насос или проще сразу новую смотреть?
Как только потекла или греметь начала — готовься. Мастеров сейчас море, а толку от них как с козла молока. Лучше старого знакомого искать.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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