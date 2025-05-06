Планируем монтаж в Истринском районе, нужно понимать, насколько это усложнит и удорожит процесс.
Сколько стоит установка септика под ключ, если грунт — глина, и участок с уклоном?
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Сколько стоит установка септика под ключ, если грунт — глина, и участок с уклоном?
Сколько стоит установка септика под ключ, если грунт — глина, и участок с уклоном?
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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