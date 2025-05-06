Сколько стоит установка септика под ключ, если грунт — глина, и участок с уклоном?

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Сколько стоит установка септика под ключ, если грунт — глина, и участок с уклоном?

Новое сообщение JamesReus » 06 май 2025, 22:56

Сколько стоит установка септика под ключ, если грунт — глина, и участок с уклоном?

Планируем монтаж в Истринском районе, нужно понимать, насколько это усложнит и удорожит процесс.



JamesReus
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