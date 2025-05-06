Керамические тигли каких размеров чаще всего заказывают для лабораторий — на 50 или 100 мл?

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Керамические тигли каких размеров чаще всего заказывают для лабораторий — на 50 или 100 мл?

Новое сообщение Dima » 06 май 2025, 23:25

Керамические тигли каких размеров чаще всего заказывают для лабораторий — на 50 или 100 мл?

Берём под термоанализ, не можем определиться с оптимальным объёмом.



Dima
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