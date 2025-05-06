Берём под термоанализ, не можем определиться с оптимальным объёмом.
Керамические тигли каких размеров чаще всего заказывают для лабораторий — на 50 или 100 мл?
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Керамические тигли каких размеров чаще всего заказывают для лабораторий — на 50 или 100 мл?
Керамические тигли каких размеров чаще всего заказывают для лабораторий — на 50 или 100 мл?
- Dima
- Фанат
-
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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