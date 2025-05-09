Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение?

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Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение?

Новое сообщение Harlitood » 09 май 2025, 18:11

Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение? Нужно для офисного двора.


Harlitood
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Re: Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение?

Новое сообщение JamesReus » 09 май 2025, 23:29

Ага, особенно когда зимой всё замёрзло — ни шлагбаум, ни система. Надо, чтоб с подогревом и не из Китая с Али.
JamesReus
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