Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение?
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Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение?
Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение? Нужно для офисного двора.
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Система шлагбаума будет работать с пультом или только через приложение?
Ага, особенно когда зимой всё замёрзло — ни шлагбаум, ни система. Надо, чтоб с подогревом и не из Китая с Али.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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