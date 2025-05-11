Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу?

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Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу?

Новое сообщение Axilless » 11 май 2025, 17:34

Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу? Не заводская партия, а единичный заказ.


Axilless
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Re: Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу?

Новое сообщение Dima » 11 май 2025, 21:57

Металл — он не пластилин, тут без нормального станка только время потеряешь. Смотри, чтоб мастер был не из тех, кто "в гараже по выходным точит".
Dima
Фанат
 
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