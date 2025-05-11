Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу?
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Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу?
Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу? Не заводская партия, а единичный заказ.
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Какая механическая обработка металла подойдёт, если нужно выточить нестандартную втулку по эскизу?
Металл — он не пластилин, тут без нормального станка только время потеряешь. Смотри, чтоб мастер был не из тех, кто "в гараже по выходным точит".
- Dima
- Фанат
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- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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