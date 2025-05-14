Куда обращаться, если нужно срочно купить резиновый рукав для подачи воздуха

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Куда обращаться, если нужно срочно купить резиновый рукав для подачи воздуха

Новое сообщение Osvald » 14 май 2025, 17:39

Куда обращаться, если нужно срочно купить резиновый рукав для подачи воздуха в промышленное помещение? Важно, чтобы был диаметр 100 мм и доставка в течение дня.


Osvald
Фанат
 
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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