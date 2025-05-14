Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой

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Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой

Новое сообщение Naidjel » 14 май 2025, 20:42

Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой и гарантийным обслуживанием сразу? Лето близко, а бюджет ограниченный.


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Re: Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой

Новое сообщение Darinna » 14 май 2025, 23:36

Вот только не верь, что «всё включено». Один монтирует, другой провода забывает, третий трубку не берёт. Лучше сам стой над душой.
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Darinna
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