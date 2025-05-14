Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой
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Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой
Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой и гарантийным обслуживанием сразу? Лето близко, а бюджет ограниченный.
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Naidjel
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Где в Москве сейчас выгодно купить кондиционер с установкой
Вот только не верь, что «всё включено». Один монтирует, другой провода забывает, третий трубку не берёт. Лучше сам стой над душой.
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Darinna
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 15 дек 2023, 19:50
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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