dmitrijaverin085 » 15 май 2025, 19:26

Здравствуйте, кто поможет мне сориентироваться и подскажет. Какие основные критерии следует учитывать при выборе оборудования для очистки сточных вод, и как правильно рассчитать необходимую производительность системы для конкретного объекта? Оборудование для очистки сточных вод где мы сможем заказать?