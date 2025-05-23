Где купить дверные петли для межкомнатных дверей?

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Где купить дверные петли для межкомнатных дверей?

Новое сообщение polinalaxtanova3 » 23 май 2025, 22:30

Где купить дверные петли для межкомнатных дверей? Там где смотрела - нужного товара не нашла, а мне нужно срочно. Как быть? Кто может мне что-то посоветовать дельного - отпишитесь, спасибо.


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Re: Где купить дверные петли для межкомнатных дверей?

Новое сообщение sergey1811 » 23 май 2025, 23:12

В свое время как и вы интересовался этим вопросом, пока не узнал, что дверные петли для межкомнатных дверей https://tandoor.ru/catalog/furnitura/dvernye-petli/ можно купить на сайте компании Тандор. Где как вы видите, предлагают большой выбор товара, доступные цены и настоящее качество. Так же здесь удобная оплата и акции.
sergey1811
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