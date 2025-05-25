Для каркаса нужно купить оцинкованную арматуру
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Для каркаса нужно купить оцинкованную арматуру
Для каркаса нужно купить оцинкованную арматуру — важно, чтобы без ржавчины и кривизны. Кто работает с нормальной логистикой и вменяемыми ценами?
- Axilless
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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