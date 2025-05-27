Где купить архивные стеллажи

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Где купить архивные стеллажи

Новое сообщение лакаса » 27 май 2025, 07:02

Я ищу прочные металлические стеллажи для хранения разной документации в архиве. Кто может порекомендовать контакты компании, которая продает такую мебель?


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Re: Где купить архивные стеллажи

Новое сообщение тулина » 27 май 2025, 07:05

Посмотрите каталог в интернет-магазине Sbprofit, у них вы найдете большой выбор шкафов и стеллажей для хранения документов, сможете подобрать подходящие.
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тулина
 
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Re: Где купить архивные стеллажи

Новое сообщение журка » 27 май 2025, 07:08

Для хранения важных документов в архиве мы например используем надежные металлические стеллажи, покупали их в этой компании https://www.metallicheskie-stellazhi.ru/ Они изготовлены из прочного металла, имеют надежные крепления, удобные для хранения документации. В каталоге представлены стеллажи разной геометрии, способные выдерживать различную нагрузку.
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журка
 
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