Где купить архивные стеллажи
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Где купить архивные стеллажи
Я ищу прочные металлические стеллажи для хранения разной документации в архиве. Кто может порекомендовать контакты компании, которая продает такую мебель?
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лакаса
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:22
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Re: Где купить архивные стеллажи
Посмотрите каталог в интернет-магазине Sbprofit, у них вы найдете большой выбор шкафов и стеллажей для хранения документов, сможете подобрать подходящие.
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тулина
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:44
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Re: Где купить архивные стеллажи
Для хранения важных документов в архиве мы например используем надежные металлические стеллажи, покупали их в этой компании https://www.metallicheskie-stellazhi.ru/ Они изготовлены из прочного металла, имеют надежные крепления, удобные для хранения документации. В каталоге представлены стеллажи разной геометрии, способные выдерживать различную нагрузку.
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журка
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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