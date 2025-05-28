Где заказать нанесение покрытия на крепеж
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Где заказать нанесение покрытия на крепеж
Мы ищем компанию, которая оказывает услуги по нанесению защитного металлического покрытия на крепеж для его защиты от агрессивной среды. Кто знает где эту услугу можно заказать?
-
бинка
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
-
Re: Где заказать нанесение покрытия на крепеж
Компания Трайв оказывает услуги по нанесению защитных и декоративных металлических и неметаллических покрытий на крепеж https://traiv-komplekt.ru/services/coatings/ Вид обработки специалситы выбирают с учетом материала. из которого изготовлен крепеж.Нанесение может производится физическим. химическим и гальваническим методом.
-
журка
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
-
Re: Где заказать нанесение покрытия на крепеж
Услугу покрытия и покраски крепежа в целях защиты его от воздействия агрессивной среды можно заказать в компании Оникс. Мы у них заказывали кадмирование крепежа.
-
серыч
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 май 2025, 14:59
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4