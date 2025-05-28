Где заказать нанесение покрытия на крепеж

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Где заказать нанесение покрытия на крепеж

Новое сообщение бинка » 28 май 2025, 07:09

Мы ищем компанию, которая оказывает услуги по нанесению защитного металлического покрытия на крепеж для его защиты от агрессивной среды. Кто знает где эту услугу можно заказать?


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Re: Где заказать нанесение покрытия на крепеж

Новое сообщение журка » 28 май 2025, 07:14

Компания Трайв оказывает услуги по нанесению защитных и декоративных металлических и неметаллических покрытий на крепеж https://traiv-komplekt.ru/services/coatings/ Вид обработки специалситы выбирают с учетом материала. из которого изготовлен крепеж.Нанесение может производится физическим. химическим и гальваническим методом.
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Re: Где заказать нанесение покрытия на крепеж

Новое сообщение серыч » 28 май 2025, 07:18

Услугу покрытия и покраски крепежа в целях защиты его от воздействия агрессивной среды можно заказать в компании Оникс. Мы у них заказывали кадмирование крепежа.
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